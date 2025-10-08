Un nuevo escándalo surge dentro de la Iglesia Católica. Esta vez, el Vaticano confirmó la renuncia del obispo peruano Ciro Quispe López, quien fue señalado de tener conductas inapropiadas con varias mujeres, y además de malversación de fondos dentro de la institución religiosa.

La decisión fue aceptada por el papa León XIV el pasado 24 de septiembre, tras diferentes denuncias contra el obispo de de Juli, en Puno, Perú, y su supuesta relación con 17 amantes, entre ellas una monja y una abogada.

De acuerdo a información preliminar, una de las ‘amantes’ descubrió las otras relaciones que tenía el obispo y filtró una serie de fotografías, videos y mensajes privados, haciendo pública la situación amorosa.

El hecho habría desatado una serie de peleas entre las mujeres involucradas, y los detalles llegaran a manos de medios internacionales. Por ejemplo, el diario The Times aseguró que el escándalo expuso presuntos abusos de poder dentro de la Prelatura de Juli, de la cual era obispo.

Además de las denuncias acerca de su vida privada, el Vaticano investiga al exobispo por otras acusaciones relacionadas a un supuesto desvío de fondos y bienes eclesiásticos en un restaurante de su propiedad.

Según el testimonio de una trabajadora doméstica, existen pruebas que demostrarían que Quispe López tenía encuentros sexuales en su vivienda.

Asimismo, la periodista peruana Paola Ugaz, quien tuvo acceso a la investigación, aseguró que el caso refleja un abuso de poder dentro de la comunidad religiosa, además de “miedo y silencio” entre las mujeres vinculadas con el obispo.