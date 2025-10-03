Durante la sesión del Consejo de Seguridad de este viernes Estados Unidos cuestionó las políticas del presidente Gustavo Petro con quien las relaciones no han sido las más cordiales.

Mike Waltz, representante del país norteamericano ante las Naciones Unidas aseguró que el Gobierno de Colombia ha “socavado el progreso hacia el logro de una paz duradera” y que ha tenido una “retórica incendiaria”.

“La Misión de Verificación de la ONU en Colombia se estableció para verificar la desmovilización del grupo terrorista Farc. Lamentablemente, con el tiempo, el mandato de la misión se ha ampliado para reflejar prioridades políticas excesivas, como la justicia transicional y el apoyo a las minorías étnicas”, criticó Waltz.

El representante de Estados Unidos incluso advirtió que su país está revisando se seguirá dándole respaldo al mandato de la misión de la ONU en Colombia, del cual su jefe es el eslovaco Miroslav Jenča quien también se encontraba en la sesión y donde presentó su informe trimestral.

“Estados Unidos está examinando detenidamente el mandato de esta misión y si amerita el apoyo continuo del Consejo de Seguridad de la ONU, basándose en una evaluación de su contribución a la paz y la seguridad en Colombia”, aseguró el alto funcionario estadounidense.

A su turno, Jenča advirtió que las próximas elecciones locales en el país, que se celebrarán en 2026, están “aumentando la tensión y la polarización”.

“Consolidar la paz en Colombia tras décadas de conflicto es una tarea compleja y en curso. El país entra en un período delicado que plantea desafíos adicionales. Las próximas elecciones nacionales están aumentando la tensión política y la polarización, y las restricciones fiscales actuales afectan la financiación para la paz”, dijo Jenča al hablar en la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia tras realizar un viaje preliminar a ese país.

Jenča, nombrado en septiembre por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, como nuevo representante para Colombia y jefe de la Misión de Verificación que la ONU mantiene desplegada en el país andino, derivado de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP en 2016, agregó que los “recientes actos trágicos de violencia” y “patrones de inseguridad en ciertas regiones” están provocando “llamados urgentes para fortalecer la seguridad”.

Por otra parte, el diplomático dijo estar impresionado por “la determinación de tantos actores en Colombia de seguir avanzando en la implementación del Acuerdo Final de Paz, convencidos de que sigue siendo la hoja de ruta esencial del país para la construcción de la paz”.

Durante su visita, Jenča se reunió con las partes firmantes del Acuerdo y una amplia gama de interlocutores, y destacó tanto “avances” como “deficiencias” que “requieren ser reforzadas mediante acciones estatales concertadas”.