El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este viernes a Israel que cesen de inmediato los bombardeos en Gaza, para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamás de manera “segura y rápida”.

El mandatario señaló, a través de su cuenta de Truth Social, que el grupo terrorista “está listo para una paz duradera”, esto luego de que Hamás aceptara iniciar las negociaciones para un plan de paz en la Franja.

Cabe recordar que Trump presentó el pasado lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

Cortesía Donald Trump pide a Israel que cese el fuego en Gaza, para iniciar el acuerdo con Hamás de la liberación de los rehenes israelíes.

De igual manera, el grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

La organización dijo haber tomado esa decisión “tras un estudio exhaustivo” y “con el fin de lograr el cese de las hostilidades”, y señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a “todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos”, “siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio”.