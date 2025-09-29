El pasado domingo 28 de septiembre fue condenado el exministro chino de Agricultura y Asuntos Rurales Tang Renjian a pena de muerte suspendida durante dos años, por corrupción.

La agencia oficial de noticias Xinhua fue quien dio la noticia y explicó que este tipo de condenas las hacen a las personas que están señaladas de corrupción, por si en ese tiempo no comenten delitos y se portan bien, pasarán a cadena perpetua o pena conmutada.

Tang Renjian, según la agencia China, fue condenado por un tribunal de la ciudad nororiental de Changchun, que determinó que, entre 2007 y 2024, el alto funcionario se aprovechó de sus cargos para favorecer a terceros en negocios.

Tang Renjian, former Minister of Agriculture and Rural Affairs of China, has been sentenced to death with a two-year reprieve for taking bribes worth over 268 million yuan. pic.twitter.com/X4WKqfVxz7 — China Perspective (@China_Fact) September 28, 2025

Aprovechó su cargo para hacer licitaciones o concursos laborales, aceptando a cambio efectivo y bienes por valor equivalente a unos 38 millones de dólares.

Después de esta decisión las propiedades personales de Tang “serán confiscadas y las ganancias ilegales obtenidas de sobornos se recuperarán para engrosar las cuentas nacionales”.

“Los delitos de Tang supusieron graves daños para los intereses del Estado y el pueblo, haciéndole merecedor de la pena de muerte. Sin embargo, teniendo en cuenta su cooperación a la hora de confesar sus crímenes, de devolver las ganancias ilícitas y otros factores atenuantes, el tribunal ofreció clemencia”, detalló Xinhua.

El exministro llevaba “bajo investigación disciplinaria” desde mayo del año pasado, y había sido expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) en noviembre por “graves violaciones disciplinarias”.