Lo que inició como una discusión por el uso de una lavadora dañada terminó en una tragedia en el este de Dallas, Texas. Documentos judiciales obtenidos por el medio Univision, detallaron que un hombre atacó con un machete al gerente de un motel y le causó la muerte en medio de un violento episodio que quedó registrado en cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en la mañana del pasado miércoles 10 de septiembre en el motel Downtown Suites, ubicado en Samuell Blvd.

La víctima fue identificada por las autoridades como Chandra Mouli Nagamallalah, de 50 años, quien se desempañaba como administrador del lugar.

El presunto agresor, Yordanis Cobos Martínez, de 37 años, fue capturado a pocas cuadras del lugar. Según el reporte de la Policía de Dallas, el hombre sostuvo una discusión con Nagamallalah que escaló hasta convertirse en un ataque con arma blanca. Lo persiguió por el estacionamiento y finalmente lo decapitó frente a testigos.

Las autoridades informaron que Cobos Martínez enfrenta un cargo de asesinato con pena capital, lo que en Texas puede derivar en cadena perpetua sin beneficio de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

De acuerdo con información de la Policía y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el sospechoso es un inmigrante indocumentado de origen cubano y cuenta con antecedentes por robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y contacto sexual indebido con un menor, entre otros delitos. Había estado detenido en el centro de reclusión de Bluebonnet, pero fue liberado en enero de este año.

Actualmente permanece en la cárcel del condado de Dallas sin derecho a fianza.