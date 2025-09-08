La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha incautado en lo que va del año 1.746 kilos de drogas y detenido a 984 personas por diversos delitos en su frontera con Colombia, donde recientemente se anunció un despliegue con miles de efectivos para combatir el narcotráfico, según cifras oficiales difundidas este lunes.

Del total de drogas incautadas, 938 kilogramos eran de cocaína, 769 kilogramos de marihuana, 39 kilogramos de droga sintética “tusi” (también conocida como “cocaína rosa”), detalló el comandante de la Zona 21 de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado fronterizo Táchira, Miguel Chacín, durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, informó sobre la retención de 980 toneladas de mercancía de “contrabando”, así como de 172.284 litros de combustible y 79 toneladas de “material estratégico”, como cemento, aluminio, cobre, entre otros.

El jefe militar mencionó que la FANB ha desmantelado 116 grupos “estructurados de delincuencia organizada” y también incautado 193 armas de fuego, según dijo, posteriormente destruidas.

También indicó que militares han incautado 46.320 dólares estadounidenses y 367.000 dólares falsos.

El domingo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció un “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la “fachada caribeña” y la “atlántica”, en un contexto en el que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Padrino López detalló que se movilizarán “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia en los estados Zulia y Falcón, que afirmó constituyen “una ruta del narcotráfico”.

También dijo que se redoblará la presencia militar en la región insular de Nueva Esparta -integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua-, así como en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

Padrino precisó que en la llamada “Zona de Paz N.1”, en la región fronteriza de los estados Zulia y Táchira, ahora hay un total 25.000 efectivos desplegados “con medios navales, fluviales” y drones.