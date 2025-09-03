Estados Unidos utilizó la fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para un “ataque letal” dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal del Tren de Aragua, dejando once supuestos “narcoterroristas” eliminados, mientras navegaban en aguas internacionales cargados de drogas ilícitas rumbo a Estados Unidos.

Trump aseguró en la Casa Blanca que la Armada estadounidense había destruido un barco tripulado por narcotraficantes justo en el momento en el que el operativo estaba siendo llevado a cabo en el Caribe sur, según detalló posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente utilizó su cuenta oficial de Truth para publicar un video en blanco y negro donde se observa una pequeña embarcación que es interceptada por un misil y aseguró que dentro estaban 11 miembros del Tren de Aragua, quienes fueron eliminados durante el operativo.

La Casa Blanca no explicó cómo los militares determinaron quienes estaban a bordo del buque y como sabían que eran miembros del Tren de Aragua, sus identidades no han sido reveladas.

Lo que sí han advertido es que de ser necesario adelantarán más acciones como estas en su ofensiva contra los carteles del narcotráfico, según ha explicado en reiteradas ocasiones la Casa Blanca.

“No será el final, sólo el comienzo”, dijo Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, a Fox News donde también aseveró que el único que debe estar preocupado por esto es Nicolás Maduro, pues recordemos que el gobierno chavista ha sido acusado por Washington de tener vínculos con el narcotráfico inclusive lo llaman el Cartel de los Soles.

“¿Esos 11 narcotraficantes? ¡Están fuera! ¿Quieres probar suerte con el narcotráfico? Piénsalo de nuevo. Es un nuevo día, no lo vamos a tolerar más. Con Trump, estamos cerrando las fronteras y enviando un mensaje claro a cárteles como Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. ¿Creen que pueden envenenar a los estadounidenses? No bajo el mando de Trump. Hay recursos increíbles listos para actuar”, agregó el secretario de Defensa.

Este operativo es el primer golpe que Estados unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela y que está conformada por al menos siete buques de guerra, incluidos destructores con misiles, que están siendo apoyados por el escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4.500 efectivos y se estima que hay otros 2.200 soldados adicionales.

El ataque catalogado como “letal” por el Pentágono estadounidense y el propio Trump dista de las tácticas contra el narcotráfico que usualmente utilizan estas fuerzas armadas ya que generalmente los operativos consisten en interceptar las embarcaciones, incautar la droga y finalmente poner bajo arresto a los sospechosos.