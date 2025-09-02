El Powerball es una lotería de Estados Unidos que acumuló este pasado 1 de septiembre en su sorteo, US$1.200′000.000.

Hubo otros ganadores, pero el mayor quedó acumulado. Este miércoles habrá oportunidad de ganarse el premio mayor, pues los sorteos los realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 P. M., hora del este, en la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Si no está en Estados Unidos puede seguir la transmisión en vivo a través de YouTube. Para comprar el boleto, lo puede hacer en los 45 estados y tiene chance obtenerlo hasta dos horas antes del sorteo.

Asimismo, el boleto cuesta US$2 por jugada y con su compra se deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número más entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.

¿Cómo comprar Powerball desde Colombia?

Si usted está en Colombia y desea participar en esta lotería puede hacerlo con un agente de lotería que se dirija en persona a comprar el boleto, pero este le cobraría una comisión si gana.

Y la otra opción es que compre por una plataforma, como apuesta. Igualmente, antes de lanzarse a comprarlo infórmese muy bien en los pros y contras.

Los números ganadores de la lotería Powerball del 1 de septiembre en Estados Unidos

Los números ganadores de la lotería de Powerball fueron 8, 23, 25, 40, 53 y la Powerball roja 5. US$2’000.000 se quedó en Montana y Michigan.

Mientras que, US$1’000.000 se quedó en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, dos en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia.