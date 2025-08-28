La India no sale de la conmoción por la muerte de una mujer presuntamente a manos de su esposo quien fue cruelmente asesinada con golpes y luego rociada con un ácido para ser finalmente prendida en llamas en gran parte de su cuerpo.

La víctima de esta trágica historia es Nikki Bhati, de 28 años de edad, que fue asesinada frente a su pequeño hijo y a sus suegros que también habrían participado del crimen.

El hecho sucedió en la ciudad de Greater Noida, ubicada en el estado indio de Uttar Pradesh, y quedó registrado en un video en que se observa a la mujer siendo golpeada por Vipin Bhati, su marido, mientras que otra mujer la reduce.

El clip se corta cuando Vipin lanza un puñetazo a la persona que está grabando. En otro video se ve como la mujer está prendida en llamas en todo su torso mientras baja unas escaleras desorientada y sin nadie que la ayude.

Cortesía Vipin Bhati, señalado como el principal sospechoso de la muerte de Nikki.

Pese a las graves quemaduras que sufrió la mujer no murió inmediatamente e incluso logró ser sofocada, así se le ve en una fotografía visiblemente agotada y sentada en el piso.

Tras esto la mujer fue trasladada hasta un centro médico, sin embargo, de momento es confuso quien la llevó, su hermana dice que ella misma lo hizo, pero el personal del hospital, según dice una ficha de ingreso filtrada, describieron que fue una prima de su esposo la que la llevó.

Además, el pasado 27 de agosto han salido a la luz nuevos detalles y es que según médicos y enfermeras que la atendieron, Nikki les dijo que se quemó por la explosión de un cilindro, esta versión aún no ha sido verificada por las autoridades a cargo de la investigación.

Cortesía Ficha de admisión de Nikki Bhati al hospital donde fue atendida donde se declara que supuestamente sus quemaduras se debían a la explosión de un cilindro de gas.

La declaración de los doctores y las enfermeras que estuvieron presentes en el momento de su admisión (de Nikki Bhati) ha quedado grabada. Nikki les dijo que las heridas que tenía eran producto de la explosión de un cilindro de gas”, dijo un oficial de policía citado por el diario The Telegraph.

Las autoridades de momento no descartan ninguna hipótesis sobre las causas que originaron la muerte de la mujer. La que cobra más fuerza es que la familia de Nikki supuestamente tenía pendiente una deuda por lo que habían constantes exigencias económicas.

La policía ha dicho que prueban todos los aspectos del caso y recolectan declaraciones antes de tomar acciones legales. Asimismo, el liquido inflamable recogido en la habitación de la víctima ha sido sometido a un análisis forense.

Por su parte, Bhikhari Singh Payla, padre de nikki en diálogo con medios locales, aseguró que los perpetradores de la muerte de su hija “no merecen vivir”. “Son unos carniceros. Quedó destruida”.