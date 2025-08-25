La embajada de EE. UU. en Colombia pidió a sus ciudadanos “reconsiderar” los viajes al departamento del Valle del Cauca, sacudido el jueves por un atentado en Cali, y lo prohibió a algunos de sus funcionarios, medida que la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, atribuyó este lunes a las “obligaciones inclumplidas” del Estado.

La misión diplomática de Estados Unidos en Bogotá emitió el sábado una alerta en la que solicitó a sus ciudadanos “reconsiderar viajar a esta zona”, al advertir que “los delitos violentos, como el robo a mano armada y el homicidio son comunes”.

“En algunas áreas hay presencia de grupos terroristas. Debido a los riesgos actuales, algunos empleados del Gobierno de EE.UU. que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a esta zona”, agregó la información.

La advertencia se emitió dos días después de la explosión de un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, principal ciudad del suroeste colombiano.

Ese ataque, atribuido al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, dejó seis civiles muertos y más de 80 heridos, y ocurrió horas después de que otra disidencia atentara contra un helicóptero de la Policía en zona rural de Amalfi, Antioquia (noroeste), hecho en el que murieron trece uniformados.

En la actualidad, el Departamento de Estado estadounidense mantiene en nivel tres sus alertas para viajes a toda Colombia, aunque los departamentos de Arauca, Cauca y la zona fronteriza con Venezuela están en nivel cuatro, que pide “no viajar”.

“Doloroso el mensaje de EE.UU. limitando viajes a Cali y al Valle del Cauca, consecuencia de obligaciones incumplidas del Estado en materia de seguridad”, escribió en X la presidenta de AmCham Colombia.

Lacouture advirtió que “el golpe lo reciben los vallecaucanos: menos turistas, menos recursos para su desarrollo”, y aseguró que la respuesta del Gobierno colombiano “deber ser inmediata: más seguridad y confianza para devolverle a la región su futuro”.

El deterioro del orden público en Colombia ha reavivado el debate sobre las políticas de seguridad y de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, cuyas relaciones con Estados Unidos —principal socio comercial y aliado estratégico en seguridad— han enfrentado tensiones, especialmente desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero pasado.

Aunque el Gobierno colombiano ha intensificado operativos contra el narcotráfico con la expectativa de obtener la certificación estadounidense por sus esfuerzos en la lucha antidrogas, Lacouture advirtió la semana pasada que el país enfrenta un alto riesgo de descertificación debido al bajo cumplimiento de sus compromisos en esta materia.