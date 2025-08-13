Lo que sería un día de recreación y esparcimiento terminó en una verdadera tragedia para una familia brasileña por la muerte de una menor de tres años. De acuerdo con medios internacionales, el padre de la niña la habría arrojado a un río en medio de una discusión con la madre de la menor.

El atroz caso se presentó en el archipiélago de Bailique, en el estado brasileño de Amapá, el pasado domingo 10 de agosto, cuando paseaban a bordo de un bote.

Se conoció que el sujeto y su pareja iniciaron una acalorada discusión, por lo que luego lanzó a la menor a las aguas profundas, al parecer, con el objetivo de lastimar emocionalmente a la mujer.

Tras el hecho, la madre de la menor se lanzó al río para intentar salvar a la niña, pero la corriente impidió que la alcanzara.

Luego de conocer lo sucedido, la comunidad inició labores para hallar el cuerpo de la menor, sin éxito. Por ello, hicieron un llamado a los organismos de emergencia para intensificar la búsqueda.

Por el momento, las autoridades adelantan operativos para dar con el paradero del hombre, quien huyó del lugar tras el crimen.