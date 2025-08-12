El pasado lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desplegará a la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia que tiene azotada a la capital de ese país. Mostrando preocupación por las altas cifras de asesinatos en Washington hizo una comparación con urbes como Bogotá y Ciudad de México, refiriéndose a estas como ‘los peores lugares de la tierra’.

“La tasa de asesinato en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos lugares que escuchas como los peores lugares de la tierra son mucho más altos”, dijo Trump.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro salió a desmentir este martes la opinión de su homólogo: “Si no conoce Bogotá, no puede saberlo.El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno se los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra.”

Según el presidente estadounidense, actualmente en Washington se registran 27 homicidios por cada 100.00 habitantes, “casi el doble de lo que sucede en Bogotá”.

Asimismo, enfatizó que: “En 2023, los asesinatos alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia. Dicen que hace 25 años, pero no saben qué significa eso, porque simplemente se remonta al pasado. 25 años no pueden ser peores. Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar”.