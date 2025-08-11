Una usuaria de TikTok llamada Karolayn Sánchez hizo una denuncia el pasado sábado 9 de agosto mediante un video en su cuenta en la red social.

El clip audiovisual que se hizo viral muestra a la mujer narrando que su amiga fue a hacerse el pasado viernes 8 de agosto una depilación láser en un spa ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en Caracas, Venezuela, a las 4 de la tarde.

Todo bien hasta ahí. Ella narró que acompañó a su amiga que pasó hasta el cubículo donde le iban a realizar el procedimiento y ella se quedó en la sala de espera.

Cuando de un momento a otro la amiga sale asustada y nerviosa, indicándole que en el cubículo donde hacen las depilaciones vio una cámara espía.

“Era una cámara mínima, del tamaño de una moneda. Era el lente de una cámara tipo espía, ubicada en una esquina y apuntando directamente a la camilla donde niñas, adolescentes y mujeres desnudas a hacerse sus procedimientos”, contó la mujer.

Mostró una indignación pues las mujeres que llegan ahí se tienen que desnudar por completo para que las depilen. “Se quita toda la ropa, se acuesta en la camilla y por supuesto que la posición es abrir tus piernas para que la persona indicada te realice el procedimiento específicamente en la zona íntima”.

Luego, contó que se solicitó hablar con la dueña y lo que le dijo la socia es que ella no sabía que esa cámara estaba ahí porque apenas llevaban un mes.

Después empezó a comunicarse con la otra socia que está fuera del país y esa le comentó a la víctima que esa cámara estaba ahí pero “no grababa” solo era porque ahí guardaban el dinero.

TikTok Mujeres denunciaron que en el spa de depilación había una cámara espía

“No está grabando, eso no está funcionando”, dijo una de las socias. En ese momento ellas exigieron ver los videos para borrarlos, pero la socia señaló que solo podía ingresar el técnico.

Ese técnico nunca llegó a lo que las victimas empezaron a llamar a organismos públicos para formalizar la denuncia. La Fiscalía indicó que “no había delito porque los vídeos no se habían subido todavía a las redes sociales”, contó la víctima.

Asimismo, un segundo organismo si fue hasta las instalaciones y constató que la cámara sí estaba grabando desde mayo, y estaban los videos de todas las mujeres desnudas.

Pero, a la 1 de la mañana le indicaron que se iba a procesar como un delito ordinario. Esto molestó profundamente a las víctimas por lo que decidieron hacer viral el video en las redes sociales, solicitando ayuda y que otras mujeres no pasaran por lo mismo.