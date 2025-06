En la madrugada de este miércoles, un hombre identificado como Leonardo David, de 34 años, asesinó a su expareja, Alejandra Villegas, de 41 años, y a su hijo de casi tres años, Samuel, en el domicilio que compartían junto a la madre de la víctima, en la localidad de Algemesí, Valencia, España.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos sobre las seis de la mañana. Agentes de la Policía Nacional y Local acudieron rápidamente al lugar, donde detuvieron al presunto asesino.

Lamentablemente, los médicos no pudieron salvar a las víctimas. Según las primeras investigaciones, Alejandra fue apuñalada y el niño, asfixiado.

Otro caso aislado:

Algemesí, Valencia, un colombiano asesina a su pareja venezolana a puñaladas y luego asfixia a su hijo de 2 años.

La mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año han sido cometidos por extranjeros (y el restante son "españoles de papel"?) pic.twitter.com/qv22wuMR0x — Rick Deckard (@deckard75351) June 25, 2025

La pareja se había separado recientemente, aunque seguían conviviendo. Alejandra, de origen venezolano, había pedido a Leonardo, colombiano y trabajador en un almacén, que abandonara la vivienda, pero él se negó y la acosaba mediante mensajes, audios y llamadas.

Pese a haber expresado su intención de denunciarlo, temía que eso afectara su situación legal. Alejandra no estaba incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género ‘Viogén’ de protección a víctimas de violencia de género.

X @deckard75351 Familiares de la mujer asesinada por su esposo colombiano en Algemesí

Andrés Eduardo, hermano de la víctima, y Leydi Rodríguez, su esposa, describieron al agresor como un hombre celoso, agresivo y con episodios de ira.

La víctima emigró de Venezuela a Colombia buscando una vida mejor y allí conoció a su pareja, con la que se vino a España posteriormente en 2021. Dejó una hija de 20 años en Colombia.

“Estos casos sí pasan, son reales, y las mujeres tenemos que denunciar a tiempo; nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatar la vida a una mujer como si nada”, dijo Rodríguez.

La madre de Alejandra, una anciana con alzhéimer, fue quien logró dar aviso a la policía al escuchar la agresión. “Ella escuchó a la mañana como si él la estuviese ahorcando y mi suegra no tiene muy claras las cosas, pero ella sabía lo que pasaba. Y salió y con ayuda de alguien, no sé quién, logró contactar a la Policía”.

X @deckard75351 El hombre colombiano asesinó a su esposa venezolana de 11 puñaladas en España

El presunto autor se encuentra detenido en la Comisaría de Alzira, a la espera de pasar a disposición judicial.

“Él se quería ir y ella no, y ahí empezó el problema y él se puso muy agresivo. Desde ese día, Alejandra me decía: ‘negra, esto no puede continuar, lo tengo que dejar’. Se separó de él, aunque aún convivían en el piso de alquiler. Le dio un mes para que se fuera de casa, pero él no quería, le suplicaba, la perseguía”, contó María, amiga de Alejandra.

El hermano de la víctima contó: “Mi madre cuando escuchó los gritos de mi hermana, que estaba pidiendo ayuda, quiso ir y pensó en sacar al niño, pero al ver que no pudo, se ha ido corriendo porque estaba asustada”.

La Unidad de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía se ha hecho cargo del caso. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, han expresado su consternación.

El Ayuntamiento de Algemesí ha decretado duelo oficial y convocó un minuto de silencio para este jueves 26 de junio frente al consistorio.