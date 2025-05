El papa León XIV –sucesor de Francisco y ferviente admirador de León XIII– recibe una Iglesia católica deseosa de transformaciones profundas y también de paz espiritual. El mundo que recibe al estadounidense Robert Francis Prevots –ahora León XIV– anhela una voz solidaria con los pobres, migrantes y débiles. Los más de 1.300.000 millones de católicos del mundo esperan del nuevo pontífice que sea tan de avanzada como Francisco, pero también un gran defensor de la tradición, como Benedicto XVI. A juzgar por sus primeras palabras y sus primeras decisiones, es probable que León XIV sea un poco menos progresista que Francisco y un poco menos conservador que Benedicto XIV. Por reunir esas cualidades fue elegido.

¿Será León XIV un papa político, como fue –por ejemplo– Juan Pablo II, uno de los grandes artífices del colapso del comunismo, la desintegración de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, al lado de Margaret Thatcher y Ronald Reagan? ¿O será León XIV un “papa pastor”, más preocupado por apacentar su rebaño disperso por el mundo?

En el momento de su elección hubo analistas –incluyendo varios vaticanistas– que graduaron a León XIV como “enemigo” de Donald Trump, como si se tratara no del sumo pontífice de la Iglesia católica, sino del alter ego de Vladimir Putin, o del mismísimo Xi Jinping.

Por ser precisamente el sucesor de Pedro, discípulo de Jesús, el Papa León XIV resultará incómodo no solo para Trump, sino también para todos los poderosos del mundo, que anteponen sus intereses al de la inmensa mayoría de la humanidad. Será incómodo para los poderosos que abusan de su poder y para los codiciosos que hacen de la acumulación de riqueza la razón de su existencia.

El compromiso de León XIV –como el de Francisco y el de León XIII– no podría ser distinto al de estar siempre al lado de los desvalidos, los frágiles, los marginados y los excluidos, como sucede con los migrantes del mundo. De hecho, el propio León XIV proviene de familias que migraron a los Estados Unidos, desde Europa y América Latina.

El papa León XIII –referente espiritual de León XIV– es el autor de una de las encíclicas más estudiadas y determinantes en el devenir de la Iglesia católica: Rerum Novarum, escrita en 1891. Es esta encíclica la que dio origen –precisamente– a la transformadora y “revolucionaria” Doctrina Social de la Iglesia, cuyos principales soportes son la justicia social, el salario justo, el bien común y los derechos de los trabajadores.

Leon XIV seguirá, pues, la huella social que trazó León XIII. Pero también se ocupará de la paz universal. De hecho, en su primer mensaje como Sumo Pontífice de la Iglesia católica –poco antes de la bendición “urbi et orbi”– insistió en la necesidad de encontrar la reconciliación en el mundo, “de la mano de María, nuestra madre”. Tarea –sin duda– retadora en un mundo convulsionado por decenas de conflictos, no solo los que tienen de epicentro la Franja de Gaza y la guerra en Ucracia, sino otros menos difundidos, pero igualmente sangrientos, como sucede en Sudán, la República Democrática del Congo, Yemen y –claro– Colombia, donde las organizaciones criminales martirizan a diario a millones de compatriotas.

Aunque nacido y criado en Estados Unidos, León XIV conoce muy bien a Latinoamérica, donde desarrolló una labor pastoral valiosa, en especial en Perú, país que le otorgó la nacionalidad. En Chiclayo lo recuerdan con inmenso cariño, respeto y admiración. Y Robert Prevots corresponde ese afecto con reciprocidad. De hecho, su primer mensaje en un perfecto español fue: “Un saludo en modo particular a mi querida Diócesis de Chiclayo”.

En su condición de prior general de la orden de San Agustín, estuvo en Colombia en varias oportunidades, incluyendo Bogotá, Medellín y Barranquilla, ciudad donde compartió en 2002 con alumnos y profesores del Liceo de Cervantes y también con los sacerdotes de la parroquia de San Nicolás, templo agustiniano de la ciudad.

¿Cómo será el pontificado de León XIV? ¿Será el gran reformador y transformador de la Iglesia católica?

León XIV reafirma la fe cristiana, alejada del poder, el dinero, el éxito y el placer

León XIV será –claro– jefe del Estado Vaticano, pero también será -sobre todo- pastor y guía espiritual de todos los católicos del mundo. Es a ellos a quienes les habló al oficiar su primera misa como Papa a la edad de 69 años. “Son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes”. “Hay quienes prefieren -dijo León XIV en su primera misa como Papa- otras seguridades distintas a la que propone la fe cristiana, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer”.

Es un llamado a la humildad, al fortalecimiento espiritual, a la entrega al prójimo y a los más débiles, que ha sido siempre el compromiso de la Iglesia católica. Este primer llamado de León XIV avisora lo que será su pontificado. Llena de fe y esperanza, en momentos en que la escala de valores se invirtió. Hoy, las prioridades parecen ser otras, más mundanas, menos colectivas y mucho más individuales.

Latinoamérica en el corazón de León XIV del poder, el dinero, el éxito y el placer

Es bastante probable que hoy domingo, durante su primera oración del Ángelus como León XIV, el nuevo Pontífice advierta sobre cuál será su derrotero como heredero de Pedro. También será muy diciente el anuncio de su primer viaje como sumo pontífice de la Iglesia católica. ¿Será América Latina –tan metida en su corazón– la elegida? ¿Será Estados Unidos, su país de nacimiento, para hablar con Trump de la paz mundial, pero –sobre todo– de los migrantes que están siendo maltratados por el mandatario republicano? ¿Será el convulsionado Medio Oriente? ¿Será África?

El mundo aguarda expectante este anuncio, que dirá mucho sobre cómo quiere León XIV que lo recuerde el mundo. La acción pastoral de León XIV será fundamental para el futuro de la Iglesia católica, ávida hoy más que nunca de rescatar valores perdidos en lo que tiene que ver –especialmente– con la familia, la niñez y la juventud. Su voz y su mensaje serán escuchados con mucha atención por todos los católicos del mundo.

León XIV, un papa tan terrenal como Francisco

León XIV será –al igual que Francisco– un “papa terrenal”. Y ello es así por cuenta de su labor pastoral, que lo acercó a los niños, los jóvenes y los ancianos de varios países, especialmente del Perú. Hay fotos y videos de León XIV cantando valses peruanos, montando a caballo en Piura, o asistiendo a la Serie Mundial, acompañando a los White Sox de Chicago, el equipo de béisbol del que es seguidor.

Francisco –por su parte– no ocultó jamás la enorme afición que sentía por San Lorenzo de Almagro, el tradicional equipo de fútbol argentino. Un “papa terrenal” es –sin duda– una gran fortaleza para la Iglesia católica. Los llamados asuntos de la Iglesia incluyen también el contacto directo del papa con todos los feligreses, aún en los asuntos más mundanos, como el deporte.

Retos: ¿Qué papel tendrá la mujer durante el pontificado de León XIV?

La Iglesia Católica no puede encerrarse, aunque hoy más que nunca requiera de profundas reflexiones sobre su papel como guía y soporte de la sociedad. Una Iglesia llamada a ser luz del mundo, no puede encerrarse en sus claustros. Punto. Y ese es también otro enorme reto para León XIV. Su voz debe ser escuchada en los cinco continentes por todos sus habitantes, católicos y no católicos. Latinoamérica espera de Robert Francis Trevost su voz de aliento y su solidaridad.

Continuar con ánimo transformador la obra de Francisco no significa apartarse de la enorme fortaleza espiritual que debe acompañar al ocupante del Trono de San Pedro. ¿Qué papel tendrá la mujer en el pontificado de León XIV? ¿Será protagonista, como quería Francisco? ¿Qué tanto? ¿Siendo el primer papa estadounidense, cómo manejará las relaciones de la Iglesia católica con las otras religiones y creencias? Grandes retos esperan, pues, a León XIV durante su pontificado. Hoy el mundo católico celebra con júbilo la llegada del sucesor de Francisco y espera con ansias sus primeros mensajes, para que nos muestren el sendero que todos debemos seguir.