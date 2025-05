Este sábado 10 de mayo se cumplen tres años del fallecimiento del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado a tiros cuando disfrutaba de su ‘Luna de Miel’ en las playas de Barú, Cartagena, en 2022. Para esta fecha, Claudia Aguilera, esposa del fiscal decidió publicar una sentida carta en la que pidió perdón al padre de su hijo Lorenzo.

En la misiva, Claudia arremetió contra la justicia y contra el silencio de la Fiscalía paraguaya para esclarecer lo sucedido en el caso de su esposo.

“Marcelito tiene dos años, te parece y habla muy bien. Le cuento sobre vos, aunque tal vez no lo suficiente. Me conmuevo y no quiero que me vea llorar. Deseo protegerlo de todo lo malo que le tocó vivir a nuestra familia; de la infamia de vivir en un país sin justicia”, se lee en los primeros párrafos.

“Amor... ¿te diste cuenta de que, en verdad, sin saberlo, me elegiste para ser tu viuda, la madre de tu hijo póstumo? Es una tarea pesada, que a veces siento que me asfixia. Pero la asumo, sabiendo que el amor que me diste me imprimió otra fuerza para vivir”, agrega.

Seguidamente, pidió perdón a Pecci por la “inacción de sus pares” y por no creer en la justicia.

“Marcelo, te pido perdón por no poder seguir con mi vida en paz, al evidenciar que tu memoria molesta a autoridades, a actores judiciales y a políticos de este país. Personas que tal vez prefieren encubrir-no sé a quién o a quiénes- y borrar, de paso, tu legado”, manifestó.

“Te pido perdón, Marcelo Pecci, por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan. Te pido perdón por a veces sentirme alejada de Dios ante tanta tristeza, por sentirme frustrada, cansada y asqueada de la institución que amabas: el Ministerio Público. Perdóname por ya no creer en la justicia. Te pido perdón por sentirme impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos”, añadió.

Finalmente, manifestó que continuará honrando su memoria y buscando justicia.