Milan y Sasha, hijos de Shakira, se robaron el show durante la gala oficial de la fundación Let It Beat, evento en el cual se busca destacar el talento emergente, a través del programa Next Generation of Artist.

Las interpretaciones de los jóvenes fueron compartidas en redes sociales, y se logró ver como el Milan y Sasha demostraban todas sus dotes artísticas, interpretando la canción The One. Además, hicieron parte del video oficial de la fundación.

Los hijos de Shakira sorprendieron al público con su actuación en tarima. Los menores cautivaron con su voz y habilidades para tocar instrumentos.

En el público se pudo ver a una emocionada Shakira, quien disfrutó de principio a fin la presentación de sus pequeños hijos, quienes vestían destacados atuendos. Milan decidió usar un pantalón negro y blazer negro con detalles en dorado, mientras que Sasha optó por ir vestido totalmente de blanco.

Tras la presentación, no se hicieron esperar los comentarios de los internautas, quienes destacaron el talento de Milan y Sasha.

“Qué talento de todos los niños en especial de nuestros consentidos Milán y Sasha”; “Heredaron el talento de su mami Shakira!!”; “Que espectaculares los dos!”; “Queremos ese video en youtube; que hermosos todos los niños que ternura”; “Fue una noche mágica... Increíble... Llena de buena música... La pasé súper chévere! Mucho talento en un solo lugar!”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Shakira pone a bailar a Jimmy Fallon y revela algunos secretos de su gira por Estados Unidos

En dos noches consecutivas, la estrella barranquillera Shakira encendió el set de ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon, entre confesiones íntimas, carcajadas y hasta clases de baile improvisadas. Además de compartir anécdotas inéditas sobre su carrera y la preparación de su nueva gira mundial, enseñó al presentador estadounidense a moverse al ritmo del Caribe, como solo ella sabe hacerlo.

El martes, ya había emocionado al público al presentarse junto a Wyclef Jean en una nostálgica interpretación de Hips Don’t Lie, a propósito del vigésimo aniversario de este himno pop. Pero fue en la noche del jueves cuando Shakira se soltó del todo. Se sentó frente a Fallon para hablar de sueños premonitorios, récords rotos y del miedo que sintió antes de su concierto sorpresa en Times Square, donde reunió a más de 40 mil personas en menos de media hora.

“Pensé que nadie iba a venir”, confesó entre risas. “Miraba por la ventana del hotel y solo veía carros. Pensé: ‘Este es el fin de mi carrera’. Pero de repente, se llenó. Fue un mar de gente. Nunca lo olvidaré”.

Fallon, siempre listo para la comedia, recordó con humor la reciente Gala del Met, donde se tomó una foto con la cantante y quedó con las manos abiertas, como un ilusionista. “Mis amigos siempre dicen que parezco un mago en las fotos”, bromeó. Shakira, agradecida, reconoció que ver un rostro familiar en medio de aquel evento fue un alivio, ya que se sentía sola en ese instante.

La entrevista también fue protagonizada por el tour Las Mujeres Ya No Lloran, que ha roto marcas en todo el continente: once estadios agotados en Ciudad de México y una gira número uno a nivel mundial por segundo mes consecutivo.

“He trabajado un año entero en esta gira. Desde los visuales hasta la música. Es mi show más ambicioso, con clásicos como Whenever, Wherever y lo nuevo. Son 93 toneladas de equipo, 145 personas viajando. Pero cuando veo al público cantar, llorar, emocionarse… sé que ha valido la pena”.

Fallon no escatimó elogios: “No hay nadie como tú. Siempre das todo”, mientras que Shakira respondió: “Tengo los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los buenos y malos momentos. Siempre aparecen”.

Uno de los momentos más peculiares llegó cuando habló del origen de Hips Don’t Lie. La canción, que no estaba pensada para el álbum, terminó incluida gracias a un sueño con Wyclef Jean y una coincidencia que rozó lo místico: “Soñé con él. No fue un sueño sexual ni nada, simplemente apareció. Al día siguiente, mi manager me llama y me dice que Wyclef quiere trabajar conmigo. Fue como una señal. Tuvimos que retirar los discos de las tiendas y reempaquetarlos. Ese tema cambió mi vida”.

En medio de la conversación, Fallon quiso saber cómo baila Shakira en las bodas. Ella no dudó: se levantó del asiento y le enseñó su movimiento infalible, un simple pero eficaz juego de cabeza que hizo reír al público. Fallon intentó imitarla… sin mucho éxito, pero con mucho entusiasmo.

El segmento terminó con uno de los juegos clásicos del programa, donde Fallon debía adivinar si lo que Shakira decía tener en las manos era cierto.

La barranquillera aún tiene una cita pendiente con el show de Fallon: a finales de mes volverá para interpretar Antología, su emblemática balada de 1996. Un momento que promete ser tan íntimo como poderoso, y que ya sus fans esperan con el corazón abierto.