Leandro de Souza, quien estaba catalogado como el hombre más tatuado de Brasil, decidió cambiar drásticamente su vida y quitarse los 175 tatuajes que tenía en su cuerpo.

La historia de Leandro, que llegó a tener el 95 % de su cuerpo cubierto con tatuajes, comenzó siendo adolescente, específicamente a los 13 años, cuando se hizo su primer tatuaje. Las primeras obras en su cuerpo fueron en referencia a sus bandas de rock favoritas en ese momento como Guns N´ Roses, Nirvana y Metallica.

Sin embargo, De Souza no se detuvo por más de 25 años, llegando a tener en total 175 tatuajes.

En 2023, decidió darle un giro total a su vida y la primera decisión que tomó tuvo que ver con quitarse los tatuajes.

De acuerdo a una entrevista que concedió Leandro al medio brasileño O’Globo, el cambio en su vida fue motivado en dejar costumbres en referencia al consumo de drogas y buscar una transformación espiritual relacionada a la religión evengélica.

“Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo”, dijo Leandro.

El retiro de los tatuajes

Tras ese cambio en su vida, Leandro empezó con un proceso para quitarse los tatuajes. Se trata de intervenciones a través de láser que descompone las partículas de tinta que están impregnadas en la piel para que sea el cuerpo quien las elimine de forma natural.

Souza ha estado compartiendo el proceso en su cuenta de instagram, la cual tiene casi 500 mil seguidores. En las imágenes se le nota la piel de la cara con lo que parecen quemaduras, que es parte de lo que se tiene que hacer.

“Estoy confiado porque el equipo de la clínica es excelente y los resultados han sido satisfactorios”, se lee en una de sus publicaciones. En lo relacionado a los tatuajes en su rostro, asegura que ha tenido que acudir a varias técnicas para soportar el dolor.

Por ahora Leandro se encuentra en Uruguay, trabajando como fotógrafo. En sus publicaciones en redes sociales también se le nota que es parte de una iglesia evangélica.