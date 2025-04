Una nueva crisis migratoria se suma en el mundo, con los más de 1.600 ciudadanos colombianos que podrían abandonar Alemania por no cumplir con los requisitos legales para residir en ese país.

El anuncio fue hecho por el Gobierno alemán, entre Joachim Stamp, alto comisionado alemán para los Acuerdos de Migración, y Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro colombiano de Asuntos Multilaterales.

Se da en medio de un esfuerzo por frenar el creciente número de solicitudes de asilo provenientes de Colombia, muchas de las cuales no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación europea.

Colombia y Alemania avanzan en una alianza migratoria innovadora y de beneficio mutuo.



El Comisionado Especial para Asuntos Migratorios del Gobierno Federal de Alemania, @JoachimStamp, visitó el Palacio de San Carlos, para fortalecer el trabajo binacional en materia migratoria.… pic.twitter.com/kBTNfEvmau — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 25, 2025

En el encuentro se acordó reforzar los canales de migración legal y desincentivar el uso indebido de mecanismos como el asilo, cuyo objetivo es proteger a personas en riesgo, no a quienes buscan oportunidades económicas.

Las autoridades alemanas detallaron que muchos de los colombianos afectados llegaron al país sin regularizar su estatus o permanecieron tras recibir una negativa a su solicitud de refugio. A estas personas se les ha ofrecido la opción de regresar voluntariamente a Colombia, una medida que permitiría preservar la posibilidad de regresar en el futuro a través de vías legales.

X @CancilleriaCol Joachim Stamp, alto comisionado alemán para los Acuerdos de Migración.

En cambio, quienes se nieguen podrían enfrentar deportación forzosa y la imposición de restricciones de entrada a Europa por varios años. Este giro en la política migratoria responde a un aumento exponencial en las peticiones de asilo.

Mientras que en 2018 se registraron solo 135 solicitudes por parte de colombianos, en 2024 la cifra escaló a cerca de 3.500. Actualmente hay más de 9.000 solicitudes en trámite, lo que ha encendido las alarmas en Berlín y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de exigir visa a los viajeros colombianos.

Gobernación de Bolívar Más de 1.600 colombianos podrían ser deportado de Alemania

“Queremos una migración ordenada. El asilo no es la vía adecuada para quienes no están en peligro”, señaló Stamp, quien también insistió en que este proceso no será inmediato ni masivo, y que se dará un tiempo prudente para que las personas puedan retornar de manera digna.

Aunque el Gobierno alemán ha reiterado su interés en atraer trabajadores calificados desde América Latina, dejan claro que las reglas deben cumplirse. Y para los colombianos que desean establecerse en ese país, el camino legal será la única ruta viable.

Orlando Amador/EL HERALDO Los colombianos en Alemania deberán poner en orden su estatus migratorio.

Stamp explicó en entrevista con El Tiempo: “Existe posibilidad de darles algunas semanas, pero también algunos meses. Una de las cosas que nosotros queremos con el Gobierno colombiano es la posibilidad de una reintegración y que ellos tengan tiempo de regresar”.