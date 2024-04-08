Este lunes 8 de abril el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damián Williams, anunció la condena de 260 meses de cárcel para el exgeneral venezolano Clíver Antonio Alcalá tras 'brindar apoyo material, incluidas armas de fuego', a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Alcalá Cordones, de 62 años, se declaró culpable el pasado 29 de junio de 2023 ante este juez federal del distrito Alvin K. Hellerstein, quien impuso la sentencia este lunes. El exgeneral, nacido en Caracas, aceptó recibir y transferir armas de fuego a la extinta guerrilla.

Según documentos judiciales y declaraciones realizadas durante el proceso judicial, el exgeneral del Ejército de Venezuela junto a otros funcionarios venezolanos de alto rango, habrían actuado como líderes y administradores del ‘Cártel de los Soles’.

Los implicados ‘abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo aparato de inteligencia del ejército, poder legislativo y poder judicial para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los EE. UU. en cooperación con las Farc’, se lee en la sentencia del tribunal estadounidense.

'El Cártel de los Soles buscaba no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también convertir la cocaína en un arma al infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores en los Estados Unidos', afirma el comunicado oficial del juez.

Este procedimiento fue parte de una operación del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado. La 'OCDETF' se encarga de identificar, desarticular y desmantelar organizaciones criminales de alto nivel que amenacen a los EE. UU., como lo indicaron las autoridades estadounidenses este lunes.

Además, el exgeneral habría impedido que miembros del grupo armado ilegal fueran arrestados por las fuerzas militares venezolanas, brindando protección y libertad de movimiento a estos miembros.