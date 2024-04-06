Diego Marín Buitrago, conocido como 'papá Pitufo' o 'Pitufo', considerado el jefe del contrabando en Colombia y detenido el viernes en la costa este de España, ha quedado en libertad provisional este sábado 6 de abril, con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron el pasado viernes 5 de abril por la tarde en la ciudad de Gandía (Valencia) a Diego Marín Buitrago, considerado como el jefe del contrabando en Colombia.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, Marín Buitrago, de nacionalidad española, ha quedado en libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte, la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado, así como la prohibición de salir del territorio nacional.

Las mismas fuentes han señalado que ahora Colombia debe formalizar la solicitud de extradición y posteriormente será la Sala Penal de la Audiencia Nacional la que decida si se le entrega o no.

Nacido en 1962 en Palestina-Caldas (Colombia), estaba reclamado por las autoridades judiciales de su país con una orden internacional de detención por contrabando, cohecho y pertenencia a organización criminal.

La Policía Nacional de Colombia solicitó a la UCO la localización de este fugitivo una vez dictada la orden internacional de detención después de una operación de las fuerzas de seguridad colombianas, la agencia antidroga DEA estadounidense y la Fiscalía General de ese país sudamericano.

Una operación ejecutada el pasado 13 de marzo y que se saldó con varias personas detenidas acusadas de contrabando, organización criminal y cohecho.

