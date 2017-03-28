Los proveedores de acceso a internet de Estados Unidos podrán continuar vendiendo los datos personales de sus clientes a terceros sin obtener una autorización explícita, luego de la revocación por el Congreso, este martes, de una reglamentación de la era de Barack Obama.

El Senado y la Cámara de Representantes, ambos controlados por el Partido Republicano del presidente Donald Trump, aprobaron la semana pasada y este martes la abrogación de un texto reglamentario de la Federal Communications Commission (FCC) que data de 2016 y que aún no había entrado en vigor.

Asociaciones de defensa de los derechos civiles afirmaron que la anulación de esta norma permitirá la difusión incontrolada de datos personales, como el historial de navegación, que pueden revelar creencias religiosas, pertenencias políticas, orientaciones sexuales, estado de salud o informaciones geográficas de los usuarios.

'Estas informaciones figuran entre las más íntimas de la vida de una persona. Los consumidores deben poder controlar qué hacen las empresas' con ellas, dijo Natasha Duarte, del Center for Democracy and Technology.

Para los defensores republicanos de la abrogación, en cambio, ahora se podrá poner en materia de marketing en pie de igualdad a los proveedores de acceso, como Verizon y Comcast, con los gigantes de internet como Google y Facebook, que están regulados por otros textos legales.

El nuevo presidente de la FCC, Ajit Pai, designado en enero por Donald Trump, se dijo satisfecho por la decisión parlamentaria y recordó que en 2016 se había opuesto a la adopción de la norma ahora anulada.