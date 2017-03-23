Las cuatro víctimas mortales, además del agresor, son el policía al que apuñaló, Keith Palmer, de 48 años; la británica de origen español Aysha Frade, de 43 años, profesora y madre de dos niñas; el turista estadounidense Kurt Cochran, de unos 50 años, y un hombre de 75 años que falleció el jueves por la noche a causa de sus heridas.

En Betanzos, la localidad gallega próxima a La Coruña donde viven las hermanas de la víctima de Frade, la noticia se extendió rápidamente. La madre de Aysha Frade, María del Carmen Caldelas, emigró a Londres de joven, se casó y tuvo tres hijas.

Por su parte, el presidente Donald Trump expresó su pésame por la muerte de Cochran, 'un gran estadounidense'. Los heridos, entre los que había siete graves, hay británicos, franceses, surcoreanos, griegos, un alemán, un polaco, un irlandés, un italiano y un estadounidense.