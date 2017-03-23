El grupo terrorista Estado Islámico (EI) asumió este jueves la autoría del atentado de este miércoles en Londres a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Amaq, próxima a los yihadistas.

El comunicado, difundido a través de redes sociales y cuya veracidad no ha podido ser comprobada, identificó al autor del ataque como un 'soldado' del EI.

La agencia, que cita 'una fuente de seguridad', afirmó que el agresor realizó la operación 'en respuesta' al llamamiento del grupo yihadista a cometer ataques contra los ciudadanos de los países que forman parte de la 'alianza' contra el terrorismo.

La nota de Amaq, que suele divulgar comunicados del EI reivindicando la autoría de atentados, no aportó más detalles sobre el atacante de Londres.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo hoy que el autor del atentado era británico, conocido por los servicios secretos y con antiguas conexiones con la violencia extrema.

El agresor arrolló con su coche a varias personas en el puente de Westminster, después descendió del vehículo y apuñaló a un policía a las puertas del Parlamento británico.

Cuatro personas murieron, incluidos el agresor, el policía, otro hombre y una mujer, y otras 29 personas resultaron heridas.

Los heridos son 12 británicos, tres niños franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, dos griegos, un alemán, un polaco, un irlandés, un chino, un italiano y un estadounidense, según informaciones ofrecidas por May en la Cámara de los Comunes.