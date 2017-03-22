Corea del Norte realizó un lanzamiento fallido de varios misiles cuyas características aún se desconocen, confirmó a Efe un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano.

La prueba parece haberse ejecutado desde una zona cercana a la localidad costera de Wonsan, en el sureste del país, y el Ejército surcoreano está analizando datos sobre el lanzamiento y el tipo de proyectiles lanzados, según la misma fuente.

El nuevo test de misiles se produce en plena escalada de tensión en la península coreana a raíz de la última prueba armamentística del régimen que lidera Kim Jong-un del pasado 6 de marzo, en la que se dispararon cuatro misiles de medio alcance a aguas japonesas.

Fuentes del Ejecutivo japonés adelantaron que el nuevo lanzamiento aparentemente fallido se produjo sobre las 7.00 hora local de su país (22.00 GMT del martes), según la agencia Kyodo.

El ministro portavoz de Japón, Yoshihide Suga, se limitó a decir que el Gobierno de su país 'no tiene información sobre que un misil se haya acercado a territorio nipón' y, en rueda de prensa, negó que se haya producido amenaza alguna contra la seguridad nacional.

Japón 'mantiene su coordinación con Estados Unidos y Corea del Sur' y 'vigila en todo momento a Corea del Norte para poder estar listo ante cualquier situación', añadió el portavoz.

El lanzamiento norcoreano de principios de mes pretendía ser una respuesta a las maniobras militares anuales que Seúl y Washington realizan estos días en suelo surcoreano, y que Pyongyang considera otra provocación y un ensayo para invadir su territorio.

Las maniobras cuentan este año con el mayor despliegue de activos habido hasta la fecha.