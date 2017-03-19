El archipiélago de Madeira protagonizará el próximo 29 de marzo uno de los eventos más esperados por sus vecinos insulares, ya que el aeropuerto de su capital, Funchal, pasará a llamarse Cristiano Ronaldo, hecho que les dará una proyección turística mundial.

Por un lado, darán cuenta de un merecido homenaje a su paisano y astro mundial, que no olvida sus orígenes en el modesto barrio de San Antonio de Funchal, y, además, se asociarán con la marca de CR7, conocida en cualquier parte del mundo.

El secretario regional del gobierno autónomo de Madeira, Eduardo Jesús, asegura en declaraciones al semanario luso 'Expresso' que 'Madeira y el país tienen mucho que ganar con la asociación del nombre de Cristiano Ronaldo al aeropuerto de Funchal'.

La promoción turística de Madeira ha contado siempre con el apoyo incondicional del jugador del Real Madrid, que acudirá el 29 de marzo al acto institucional para la nueva designación del aeropuerto.

Incluso, desde el gobierno autónomo de Madeira consideran que este evento será una pieza clave para la estrategia turística que han diseñado hasta el año 2017 en la que esperan un aumento anual del 1,5 % de turistas para que el gasto medio por visitante se incremente anualmente un 2,5 %.

Eduardo Jesús revela que la nueva estrategia turística de Madeira para los próximos diez años prevé un límite máximo de 40.000 camas, frente a las 30.000 anuales.

Entre los objetivos también está el de crecer de forma sostenible e, incluso, en la isla de Porto Santo (el punto más al norte del archipiélago) tienen como objetivo a corto plazo que sólo circulen vehículos eléctricos.

Tomado de Internet

Las Islas Madeira se han convertido, tras Lisboa y El Algarve, en el tercer destino más relevante de Portugal y, por ejemplo, el pasado mes de enero contabilizaron en el archipiélago 454.000 pernoctaciones.

Desde el primer momento, Ronaldo quiso dejar su impronta en su tierra natal, por lo que se asoció con la cadena Pestana para levantar el Hotel CR7 en Funchal.

También creó con su firma una de las tiendas de mayor prestigio del Centro Fórum Madeira, de nombre también CR7, además de los numerosos gestos de solidaridad para sus paisanos.

La parte más sentimental para Ronaldo llegará el día antes, el 28 de marzo, ya que regresará a la ciudad donde se inició con el balón para jugar en Funchal su primer partido con la selección de Portugal, en un amistoso contra Suecia.

Cristiano Ronaldo no juega al fútbol en estas islas, próximas a la costa marroquí, desde que regresara con el Sporting de Portugal el 17 de mayo de 2003, última temporada con los leones antes de fichar por el Manchester United.

Fue un partido que enfrentó a los verdiblancos de Lisboa con el Nacional de Madeira, donde los de Ronaldo acabaron venciendo por 0-3.