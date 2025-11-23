La modelo y creadora de contenido Gina Lima, de 23 años, fue encontrada el pasado domingo 16 de noviembre en el apartamento donde tiempo atrás convivió con su expareja, el influencer fitness Iván Cezar Ronquillo, de 24 años, en Filipinas.

La joven fue encontrada sin signos de vida en una de las habitaciones del inmueble. Durante la inspección del lugar, los agentes hallaron medicamentos y sustancias cuyo origen aún se investiga.

Estos elementos llevaron a las autoridades a abrir varias líneas de indagación para esclarecer qué ocurrió antes de su repentino fallecimiento.

Instagram ginakinslim_ Gina Lima, de 23 años, muriño en extrañas circunstancias

Iván Cezar Ronquillo fue hallado muerto tres días después del fallecimiento de Gina Lima

Tres días después, Iván Ronquillo también fue hallado muerto. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un acto voluntario. Los investigadores enfatizaron que el joven no figuraba como sospechoso en la muerte de Gina.

Antes de estos hechos, Ronquillo había compartido en redes sociales publicaciones que apuntaban a un distanciamiento emocional con Gina, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Aun así, los agentes no han determinado si estos mensajes guardan relación con la tragedia.

“Te amo tanto Gina nunca puedo hacerlo sin ti a mi lado y nunca podré vivir sin ti es tan doloroso que te perdí a mi lado déjame seguirte y estar contigo ambos sabemos que nada puede detener nuestro amor”, escribió el influencer.

Face Ivan Cezar Ronquillo le dedicó una palabras antes de morir a Gina Lima

Gina Lima se encontraba en ascenso dentro del mundo del modelaje digital y la creación de contenido, además de haber participado en producciones para adultos.

Las autoridades continúan evaluando las evidencias para establecer con precisión qué llevó a la muerte de la joven.