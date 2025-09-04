En Rusia, una mujer de 45 años murió luego de que resbalara de una plataforma de 88 metros de altura y cayera al vacío mientras intentaba tomarse una fotografía. Se trata de Elizaveta “Liza” Gushchina, madre de dos hijos, conocida en redes sociales por ser amante de los deportes extremos.

Leer también: Al menos 2.200 muertos y 3.600 heridos tras terremoto de 6.0 en Afganistán

De acuerdo a medios locales, ‘Liza’ terminó con éxito un salto de bungee jumping, pero luego en la plataforma, mientras intentaba tomarse un ‘selfie’ junto a uno de sus hijos para celebrar la hazaña, resbaló y cayó al vacío.

El hecho ocurrió específicamente en una torre ubicada en Pavlovsk, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en un sitio que solía ser una caldera abandonada y que ahora es utilizado para saltos extremos.

En imágenes difundidas en redes sociales se nota a la mujer bastante emocionada. También se observa el salto, donde pasa muy cerca de los árboles.

Las autoridades detallaron que la mujer, luego del salto, decidió paparse en la plataforma “sin las cuerdas de seguridad necesarias y lamentablemente resbaló y cayó”.

Importante: Tragedia en Lisboa: al menos 15 muertos y 18 heridos deja accidente de funicular en el centro histórico

La empresa 23block, organizadora de los saltos en el lugar, emitió un comunicado lamentando el hecho: “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, falleció”, se lee en The Sun. El vocero de la compañía añadió que “Elizaveta Gushchina, junto con su hijo Nikita, era parte de nuestro equipo deportivo, todo el equipo está de luto por su pérdida, es una tragedia enorme para nosotros”.

La Fiscalía estatal de Rusia inició una investigación exhaustiva sobre la muerte de ‘Liza’, para determinar “si los organizadores de la atracción cumplieron con la ley al prestar los servicios”.