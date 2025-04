Tras un devastador incendio, dos niñas de origen colombiano, de 13 y 11 años, murieron el pasado 10 de abril en en la 4th Street, cerca de la avenida Railroad, en New Jersey.

El incendio que destruyó seis viviendas y dejó a más de 20 personas sin hogar inició ese día a las 11 de la noche. El cuerpo de bomberos de Millville, en New Jersey, respondió a un llamado que alertaba sobre un incendio.

Por su parte, John Wettstein, jefe de bomberos de Millville, manifestó que tuvieron dificultades para controlar el incendio debido a los intensos vientos de ese día y a la falla de uno de los hidrantes que intentaron utilizar.

Las autoridades acudieron e identificaron a las víctimas como Valery y Gissel Rodríguez, de 13 y 11 años. Su padre destrozado por la tragedia estaba confiado que venían detrás de él cuando se formó el incendio.

“Él salió y él creyó que ellas venían detrás porque él escuchó que bajaban por las escaleras”, contó para Telemundo-62 Brian Rodríguez, hermano de Jhon Rodríguez, el padre de las menores y residente en una de las casas afectadas.

Además, contó que cuando el salió y se percató que no estaban se devolvió. “Se iba a devolver pero la casa se vino encima. No me imagino el dolor de mi hermano, no sé qué va a pasar”.

“Nunca pensé tener que pasar por un momento como estos, pero lastimosamente esto llega sin avisar. No solo perdí mi tesoro más grande que fue mis hijas, también perdimos el hogar, el auto y absolutamente todo”, dijo el padre en una publicación en GoFundMe.

El hombre busca recaudar fondos para apoyar a la familia, que quedó sin hogar tras la tragedia. “Acudo a sus buenos corazones para solicitar su apoyo y sobrellevar un poco este duro momento. Muchas gracias y bendiciones para todos”.