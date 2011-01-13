MUNchile2.jpg

Parlamentarios de distintos partidos de oposición pidieron ayer al Gobierno que 'solucione a la brevedad' el conflicto generado en la región de Magallanes, a causa de la futura alza del valor del gas, que se utiliza todo el año en esa zona austral.

A juicio de los legisladores, la importancia estratégica de las zonas extremas de Chile, requiere de una acción urgente, sobre todo considerando la muerte de dos mujeres que estaban en una barricada y una bebé de dos años quién quedó grave al ser arrolladas por una camioneta cuyo conductor permanece prófugo.

Tras la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de subir en un 16,8% el precio del gas en Magallanes, única región chilena productora de este combustible, que se distribuye con subsidios a sus habitantes, la comunidad local se movilizó a través de la Asamblea Ciudadana, que convocó a un paro indefinido.

La presidenta de la Cámara y parlamentaria del Partido Regionalista de los Independientes, Alejandra Sepúlveda, hizo un llamado al Gobierno 'a solucionar este problema lo antes posible'. EFE