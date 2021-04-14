A medida que el mundo avanza los procesos y requerimientos en el mercado laboral también lo hacen, actualmente el conocimiento no es suficiente para considerar un camino al éxito, este debe actualizarse según el sector en el que se desempeñe.

La actualización de conocimientos y cualificaciones es fundamental en la actual sociedad laboral y es la mejor arma para optimizar la competitividad, así como para promover el progreso profesional de los trabajadores y emprendedores.

Según Jaime Gómez, director de posgrado de la Universidad Sergio Arboleda, es fundamental nunca dejar de aprender.

Para el profesional, estamos pasando por momentos difíciles a raíz de la emergencia sanitaria y aunque es algo que nadie esperaba cree firmemente que es una oportunidad para aprender y adaptarse a los cambios que la situación ha generado en el ámbito laboral. ‘Particularmente yo pienso que hay un mundo de oportunidades teniendo en cuenta diferentes sectores, es ahí cuando debemos considerar prepararnos y actualizarnos’, anota.

Gómez explica que los profesionales en su mayoría están optando por carreras de posgrados encaminadas al emprendimiento pues esta situación ha generado un sentimiento colectivo de crear empresas.

‘Dentro de las carreras más demandadas que ofrece nuestra institución se encuentran la Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Educación, Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios, Especialización en Gerencia Financiera, Especialización en Derecho Penal, Especialización en Derecho Constitucional y Especialización en Logística’, apunta.

En cuanto a beneficios Actualmente están ofreciendo un 10% de descuento general en los programas de posgrado, también existe un 10% para aquellas personas que puedan hacer el pronto pago.

‘Tenemos una tasa subsidiada directa con la institución del 0.4% mensual, hemos flexibilizado la financiación directa en cuanto a la cuota inicial, es decir si antes financiábamos el 50% de la cuota inicial ahora estamos estudiando caso por caso para otorgar mayores beneficios’, puntualiza.

La Universidad Areandina es otra de las instituciones que ofrece un gran portafolio de posgrados y de las que le ha apostado a la educación virtual y a la sensibilización de los profesionales que buscan realizar un segundo estudio.

Para la institución es importante que se despeje la duda y el temor de quienes no ven en los procesos virtuales y la actual situación una buena alternativa para realizar su posgrado. Areandina cuenta con 12 posgrados virtuales para potenciar la formación de los profesionales en el Caribe y Colombia.

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO.

Son muchos los cambios que se han venido dando en el mundo laboral en los últimos años y la utilización de la tecnología es una de las fuerzas que está marcando rumbos nuevos tanto para las empresas como para los empleados.

En el mundo entero, millones de personas están desarrollando sus labores desde su casa u otros lugares cercanos a ellas, en horarios flexibles y sin necesidad de trasladarse, es decir están teletrabajando.

Según Sonia Garcia, líder del Piloto de Teletrabajo al interior del MinTIC, para los que buscan empleo, es tan importante el permanecer actualizados en los adelantos y desarrollos de la profesión a la cual se dedican, como aprender del uso de las herramientas tecnológicas y estar dispuestos a utilizarlas para realizar trabajos de forma remota.

‘De esta manera podrán enriquecer su talento, mantener y ampliar su competitividad en el mercado laboral, o lo que se conoce también como empleabilidad’, explica.