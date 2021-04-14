A nivel local, la oferta y demanda de posgrados es cada vez más diversa gracias a que las universidades, especialmente las acreditadas, ofrecen un gran abanico de opciones.

Universidades regionales y nacionales están ampliando su alcance en la ciudad, ya sea por medio de alianzas y extensiones de sus programas. En cuanto a la Universidad Simón Bolívar, Yarelis Lara Rodríguez, directora de Posgrados señala que actualmente cuenta con una amplia oferta en este nivel de formación y en diferentes áreas del conocimiento.

‘Actualmente contamos con 25 maestrías, 16 en la sede de la ciudad de Barranquilla y 9 en la sede de la ciudad de Cúcuta’.

EN CORPOAMERICANA. Producto de la madurez académica y del compromiso para el desarrollo socio-económico del país mediante la formación de profesionales calificados y demandables, la Corporación universitaria Americana, a través su escuela de Posgrados, se fundamenta en tres funciones principales: Docencia, Investigación y Proyección social.

En ese sentido, la Escuela de Posgrado Americana se encarga de responder las expectativas y necesidades de formación de los profesionales de la región, profundizando aspectos teóricos de cada saber impartido durante el proceso de aprendizaje y en los diferentes espacios de su aplicación práctica.

Las especializaciones más demandadas son las de Derecho Administrativo y la de Derecho Constitucional.

Por una parte, Derecho Administrativo forja profesionales con conocimientos, liderazgo y compromiso para intervenir y solucionar problemas y conflictos jurídicos y sociojurídicos, tanto en el sector público como en el privado.

Derecho Constitucional, por su parte, prepara para afrontar problemas concernientes al actual constitucionalismo, en el que se inscriben nuevas tendencias, a la eficacia de los derechos, a la consecución de condiciones dignas de convivencia, como mandato del Estado Social de Derecho y a la superación de la inequidad social, desafío del constitucionalismo latinoamericano.

En el campo de las ciencias económicas, se cuenta con la especialización en Gerencia Empresarial y Competitividad, que promueve la capacidad de desenvolverse de manera eficaz en las áreas de Talento Humano, Mercadeo, Finanzas e Innovación, con habilidades para administrar de manera eficiente los recursos organizacionales, generando valor para el desarrollo en la sofisticación de mercados, productos y servicios; Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico, forma profesionales capaces de identificar y analizar problemas complejos avanzando en la formulación de soluciones y su desarrollo en planes de mercadeo, construcción de marcas, coordinar promociones y construcción de propuestas de merchandising y comercialización en medios digitales.

Especialización en Finanzas, forma en análisis, mercado de valores, mercado de capitales, valoración de empresas y análisis del riesgo.

Especialización en Gerencia Tributaria, promueve una formación integral con visión global y competencias en investigación, emprendimiento y en la gestión para el cumplimiento de normas, reglamentos, políticas e instructivos internos y los establecidos por las entidades de regulación y control en el contexto local, nacional e internacional.

Finalmente, se cuenta con la Especialización en Seguridad Informática, siendo la primera en la región en atender la inaplazable urgencia de aseguramiento de la información de las organizaciones para garantizar plena confiabilidad a los diferentes tipos de usuarios.