“Recen por un milagro”: Nacho sobre la salud de Chyno Miranda

Adicional a esto, indicó que no ha tenido la posibilidad de tener contacto directo con él pero sí con algunos de sus familiares, quienes lo han mantenido al tanto de su estado.

“Una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no habían. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, dijo Nacho.

Chyno Miranda dio positivo para covid-19 en 2020 y desde entonces su salud no ha tenido un buen estado, puesto que el virus le ocasionó una neuropatía periférica.