Juan Duque confiesa estar en un momento difícil con Lina Tejeiro, ¿por qué?

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, aseveró el colombiano en el programa X ti lo digo.

A su vez, la actriz respondió. “¿Viste? Quien juega tiene que saber perder”, dijo en un enigmático tuit.

Sin embargo, la reacción de la nacida en Villavicencio no paró ahí. Una internauta comentó: “¿Cómo así que estuve coqueteando con el novio de Lina Tejeiro y el man me copió? JAJAJAJAJA Dios, amo mi trabajo”, fue el mensaje al que Lina respondió con un simple emoji haciendo referencia de desconcierto. A esto, Tejeiro reaccionó con un emoji.

Los rumores de una infidelidad han estado en las redes sociales y no paran de circular.