¿Daniela Álvarez está embarazada de Daniel Arenas? Esto dijo la presentadora

Asimismo, la presentadora aclaró que aquel bultico que tenía no era proveniente de un embarazo, sino que tal vez había subido un poco de peso ya que recientemente había estado de viaje junto a su pareja.

“No, cero, será que me engordé en el paseo, sería lo máximo que pudo haber ocurrido. Me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, no”, afirmó.

Cabe resaltar que otros de los rumores que también había tomado fuerza en los últimos días, era si la pareja se había casado en secreto ya que en sus fotos portaba un anillo.

Ante esto, la presentadora respondió lo siguiente: “No me he casado. Este anillo que ven aquí es un rosario, literal un denario, me lo regaló una persona muy especial, Carolina, quien hace estas joyas, y adicional, este (mostró otro) lo hice yo cuando hacía joyería y el otro es el de Señorita Colombia. No me he casado, no ha pasado nada”.