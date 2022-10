Coraima Torres y Nicolás Montero se separaron luego de 25 años de relación

Solo hasta el pasado mes de agosto, la pareja confirmó su separación y través de redes sociales la actriz ha respondido varios interrogantes a sus seguidores con respecto a su situación sentimental dejando claro que la relación había llegado a su fin.

“Ya nos divorciamos, pero eso no quiere decir que yo no tenga relación con él, que no lo siga adorando y que no tengamos una gran amistad”, manifestó en el programa de Caracol, ‘La red’.

De acuerdo Torres fue una decisión de ambos. “Para enamorarse se necesitan dos, y para separarse también. Entonces, no tengo un motivo para decir: “Nos divorciamos por esto”, no, simplemente fue una decisión que ya teníamos que tomar a pesar de haber pasado 25 años felices juntos”, reveló.