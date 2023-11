Cintia Cossio sufre de angioedema, ¿de qué se trata esta enfermedad?

“Mi rostro en estos días se ha visto inflamado porque yo tengo una enfermedad llamada Angioedema hereditario. De hecho, yo antes hacía muchos chistes sobre eso. Cada vez que se me inflamaban los labios, la cara, los ojos, hacía chistes en las historias mostrando que yo tengo mi propia fábrica de ácido hialurónico”, compartió la mujer en sus redes sociales.

Explicó que la hinchazón es desencadenada por emociones negativas intensas, como estrés y rabia. “Esto me da cuando tengo emociones negativas muy fuertes como estrés, rabia, cosas así, entonces se me inflama toda la cara, se me inflaman los labios y se me inflama la nariz, me salen manchas rojas que arden mucho”, agregó.