Aleska Génesis denuncia que es víctima de acoso: “Nadie merece esto”

Según contó, durante meses ha recibido mensajes intimidatorios a su celular, en los que la insultan y denigran, por lo que ha tenido que cambiar en varias ocasiones de número de contacto, pero ni así ha logrado librarse del acoso.

"He tenido que cambiar varias veces de número de teléfono, no sé cómo pero lo averigua, lo publica en esa página que usa para su campaña de odio, me envía bots con mensajes llenos de insultos y aún ignorándolo y quedándome callada este abusador no para y sigue violando mis derechos como mujer", sostuvo.