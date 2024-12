Los colombianos aún no salen de la sorpresa por la repentina muerte de Sandra Reyes, actriz de ‘Pedro el Escamoso’, a causa de un cáncer de mama que era desconocido para la opinión pública. La muerte la sorprendió a los 49 años.

Debido a su fuerte conexión con la naturaleza y al estilo hippie que había adoptado en los últimos años, la bogotana decidió no combatir esta enfermedad, luego de que le entregaran el diagnóstico, revelación hecha por su compañero de set Miguel Varoni, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar Pedro El Escamoso.

Caracol Televisi Recuerdan cómo llegó Sandra Reyes a la televisión

Curiosamente, en la secuela de la telenovela, el personaje de la doctora Paula Dávila también enfrenta un diagnóstico de cáncer, lo que llevó a una escena conmovedora de despedida. Sobre este hecho Varoni aclaró que “esta coincidencia fue fortuita, ya que las escenas se grabaron antes de que Sandra conociera su situación médica”.

El regalo de Andrea Guzmán

Reyes dejó muchos amigos que a lo largo de su carrera actoral de décadas cultivó, no solo fue Miguel Varoni también tuvo a Andrea Guzmán con quien recientemente actuó en la bionovela ‘Rigo’ que narraba la vida del ciclista colombiano.

Por estos días, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video y unas palabras recordando cuando le regaló una bata a Sandra marcada con su nombre. En el corto video se le ve sorprendida y agradecida con su detalle.

“En este vídeo le di un regalo que usó hasta el final, la última vez que la vi lo tenía colgado en su puerta y me dijo: “Amo mi bata, me ha salvado del frío”. Y me miró a los ojos y me dio las gracias por haber estado en su vida, y yo le doy las gracias a ella por permitirme estar en la suya”, recordó Guzmán.

Ambas se reencontraron en ‘Pedro el Escamoso’ y 23 años después se volvieron a encontrar haciendo ‘Rigo’. “En ese proyecto nuestra amistad se volvió profunda, real, tengo que confesar que siempre le tuve cariño, pero ahí la amé con el alma”.

“Cuánto nos reímos, qué bien la pasamos, cuánto disfrutamos. Nos conocimos de niñas, estudiamos juntas actuación, bailamos ‘Mujer bonita’ en clase de expresión corporal yo con 15 y ella con 17. Nos sentíamos poderosas”, agregó con nostalgia.

Instagram @andreitaguz

Las flores para la fallecida actriz no pararon y destacó su autenticidad, su luz, “su manera de dar amor y su pasión por la actuación la convirtieron en mi amiga, mi amiga para siempre. Tremenda mujer, poderosa y llena de amor siempre para todos. Te quiero mi Sandra”.