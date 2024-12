El barranquillero Carlos Calero es uno de los presentadores de televisión más queridos en el país. Su carisma y profesionalismo le han asegurado una extensa y exitosa carrera en la industria del entretenimiento nacional.

Actualmente Carlos Calero, de 55 años, conduce el reality musical ‘La descarga’ del canal ‘Caracol Televisión’, en el que comparte set con los cantantes Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi, quienes son los jurados de esta temporada.

Sin embargo, ya se acerca el estreno del reality ‘Yo me llamo’, que también ha sido presentado por Calero en pasadas ocasiones, por lo que los televidentes se preguntan si volverá o no al concurso de imitación en su décima temporada.

Según el periodista Carlos Ochoa, el barranquillero no estará en la próxima temporada de ‘Yo me llamo’ y hasta reveló quién sería su reemplazo, aunque ‘Caracol Televisión’ aún no ha entregado información oficial al respecto.

Ochoa aseguró que Carlos Calero no será visto en ‘Yo me llamo’ precisamente por las grabaciones de ‘La descarga’, que ya se encuentra en su recta final.

Además, el periodista indicó que en reemplazo de Calero llegará la reconocida presentadora bogotana Laura Tobón, de 34 años.

Esposa de Carlos Calero terminó quimioterapias en lucha contra el cáncer

A través de sus redes sociales, Carlos Calero dio a conocer que su esposa, Paulina Ceballos, finalizó su tratamiento de quimioterapias, una etapa que fue crucial en su lucha contra el cáncer de seno diagnosticado en junio de este año.

Instagram @carloscalero29

En sus ‘historias’ de Instagram, el presentador publicó una fotografía de su esposa con la frase: “Última amor”, refiriéndose a la sesión con la que culminaría su tratamiendo de quimioterapia.

En la imagen se ve a Paulina Ceballos dentro de un carro, con el cinturón de seguridad puesto y posando sonriente, rumbo a la clínica para terminar una etapa de su proceso contra la enfermedad.

Al llegar al centro médico, fue Ceballos quien se pronunció en su Instagram para celebrar el hecho. Subió una foto en la está agarrada de la mano con Carlos Calero y compartió un emotivo mensaje.

“Gracias Dios mío porque tú eres fiel. Y hoy cierro este ciclo para seguir transitando mi proceso. Un día a la vez, paso a paso. Con paz en el alma, mi familia hermosa que es mi todo y a mi marido, Carlos Calero, porque tu mano siempre está agarrada de la mía. A todos los que me acompañaron aquí y con sus oraciones gracias de corazón, todo esto es invaluable”, escribió Paulina.