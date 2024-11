La avalancha de críticas sobre el tema ‘+57′ están lejos de acabarse. El presidente de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más recientemente la Defensoría del Pueblo, y ni qué decir del resto de ciudadanos no les ha caído para nada bien la canción.

Y es que alegan que la letra perpetúa los estereotipos de género, sexualiza a la mujer y hace apología a la pedofilia cuando menciona que ven “mamacitas” a las niñas “desde los fourteen” (14 años).

Y es que generó expectativa por los grandes aristas que aglomeró: Feid, Karol G, J Balvin, Blessd, Maluma, Ovy on the Drums y Ryan Castro. Todos los fanáticos, basándose en el título, esperaban que hablara sobre Colombia, ya que ese dígito es el indicativo numérico del país.

Sin embargo, terminó siendo lo contrario y hasta la revista Rolling Stones calificó el single de “desastre”. “Los talentos más grandes del reggaetón colombiano se unen en una canción que decepciona, hace apología a la sexualización de menores y prende alertas”, criticó la revista.

Ante los duros cuestionamientos tres de los cantantes que colaboran en la canción salieron a dar declaraciones. Karol G dijo que se disculpaba y que la letra de la canción había sido sacada de contexto.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, inició diciendo.

Seguidamente expresó que sí le importa su gente que es una persona que día a día busca cómo involucrarse en proyectos en los que ella misma pueda extender su “bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”.

Por su parte, Blessd y Ryan Castro, en un tono muy distinto al de la cantante, en un video se fueron en contra de sus críticos. “¿Saben qué “caravanas”? si no les gusta el tema. ¡Paila! No lo escuchen, yo me siento con el bien así, yo no estoy pendiente del qué dirán”, expresó el intérprete de ‘Medallo’.

A su turno, Castro secundó Blessd: “Desde que yo esté bien (…) critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa”.

Chao y hasta luego pic.twitter.com/0lmPN2s68T — RYAN CASTRO (@ryancastrro) November 9, 2024

Y ese malestar se vio materializado en días pasados cuando ambos cantantes urbanos estaban en un concierto en Chicago, Estados Unidos, uno de los asistentes que vestía una camiseta de la selección Colombia les lanzó una botella que lograron esquivar y ninguno salió herido.

Ambos de inmediato señalaron al sujeto para que lo sacaron no sin antes que Blessd intentara golpearlo bajándose del escenario, pero fue detenido por el equipo de seguridad que lo sacó no sin antes recibir algunos golpes de asistentes.