La preocupación por tener hijos parece que para las nuevas generaciones no existe. Cada vez son menos las parejas que deciden no tenerlos, y no es una percepción es una realidad, y es que las tasas de natalidad van en picada.

Lea también: Alertan por modalidad de estafa en los aeropuertos: aseguran que tiene exceso de equipaje

Colombia, por ejemplo, ha sido uno de los países que en los últimos años ha sido testigo del descenso de nacimientos, lo que pone en jaque, entre otras cosas, la sostenibilidad de las pensiones que las sostienen los más jóvenes. A esto se le suma la mejora en la expectativa de vida, el país envejece.

Y están los que se preocupan por esto, no solamente los políticos para reformar los sistemas de jubilación, sino también a los más viejos que ven como las nuevas generaciones no siguen el mismo patrón que sus padre o abuelos y hasta ellos mismos siguieron, tener una numerosa descendencia o al menos un hijo.

Lea también: Iván Zuleta recordó cómo fue su primera presentación con Diomedes Díaz: “era muy inteligente”

Ese es el caso de quien recientemente reflexionó sobre este problema colocando de ejemplo a sus sobrinos que, según afirmó, no quieren tener hijos lo que le pareció preocupante.

“Mi familia se acabó acá porque mis sobrinos ninguno tiene la intención de tener hijos. Tienen perros y gatos a la lata, que está bien, pero, pues juepucha de cinco ninguno quiere, o sea por lo menos, un hijo, ni casarse tampoco (…)”.

Instagram @lauraacunaayala

Aunque resaltó que hay personas que todavía hay quienes no les da miedo el compromiso y se casan, muchas de estas parejas prefieren quedarse solas y no tener descendencia algo que desde su punto de vista preocupa un poco porque considera que con eso termina su familia.

“Mis sobrinos sí, hay uno casado, digamos que el matrimonio sí, pero el tema de tener hijos no y entonces uno de verdad, yo estoy preocupada porque juepucha nos vamos a acabar, o sea se nos va a acabar todo aquí porque no quieren”, agregó.

Lea también: Atlántico fue elegida como el mejor rostro del Concurso Nacional de Belleza 2024

Pero la famosa presentadora no solo habló por su familia, también lo hizo a manera general asegurando que entiendo las razones para no tener hijos hasta cierto punto pero las termina cuestionando.

“Dicen que les da miedo o que es muy difícil. Yo les digo una cosa, y voy a hablar aquí como la mamá que soy, y es que sí, es cierto que los hijos despiertan las angustias más impresionantes, desde el fondo del alma y del corazón, pero también es el único amor verdadero de la vida ¡El que tiene hijos lo sabe!”, enfatizó.