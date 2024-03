Esto es lo que le pagaban a Jimmy Vásquez por grabar 'Padres e hijos'

La serie de televisión ‘Padres e hijos’ quedó grabada en la memoria de los colombianos que por más de una década disfrutaron de sus capítulos.

Muchos se identificaban con la trama principal, y por eso, aún se siguen generando curiosidades y preguntas en torno a temas de los actores y la producción.

El actor cucuteño Jimmy Vásquez confesó en una entrevista en Los 40 Colombia, cuánto recibía de pago durante la producción de ‘Padres e hijos’.

Y aunque para él dice que no era ni mucho ni poco, se sentía bien con lo que ganaba. “Claro que recuerdo cuánto me pagaban. Eso era una “fortuna” -dijo entre risas-, me pagaban 320 mil pesos por capítulo”.