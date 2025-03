El creador de contenido Felipe Lázaro, mejor conocido como Valentino, habló durante una entrevista que estuvo muy cerca de morir de una sobredosis de drogas.

Graban a mujer en toalla de baño en Transmilenio: ¿por qué lo hizo?

¿Por qué salió Ornella Sierra de ‘la casa de los famosos’?

Diva Jessurum recordó cómo perdió un bebé tras una serie de trabajos: “tiene que ver con Silvestre Dangond”

Durante su conversación en el podcast de UnTalFredo, el también bailarín decidió revelar secretos de su vida y contar cómo fue su lucha contra los excesos.

“Tengo varios problemas psiquiátricos y condiciones médicas. Cuando mi papá falleció, intenté convencerme de que todo era perfecto para evitar enfrentar el dolor. A los tres días de su muerte, me fui a Miami con mi mejor amigo y todo se descontroló. Tuve problemas con las drogas, estuve una semana en coma y perdí alrededor del 9% de la función de mi corazón”, relató.

La pérdida de su padre fue un momento muy fuerte para él, lo que hizo que cayera en las drogas. Valentino, de 25 años, reveló que su corazón está como el de una persona de 45 años.

“Tengo el corazón de alguien de 45 años. Me volví loco, trabajé como escort, me prostituí… Lo hice porque quise. Mi familia siempre me apoyó económicamente, pero decidí hundirme en Miami. Fue mi elección”, contó.

Melina Ramírez abrió su corazón para despedir a uno de sus “grandes amores”

Confesó que lleva cuatro años sin consumir. “Consumía demasiadas drogas. Hoy estoy limpio, llevo cuatro años sin consumir. Mi mamá se dio cuenta de que me estaba destruyendo. Tras la muerte de mi papá, quería autolesionarme. Mezclaba muchas sustancias, y en una fiesta en Miami me inyecté heroína. Ahí toqué fondo”.

Asimismo, indicó que fue diagnosticado con esquizofrenia y que sufre brotes psicóticos, además de haber enfrentado episodios severos de ansiedad. No obstante, dijo que buscó ayuda profesional, está medicado y ha logrado sobrellevar estas condiciones para seguir adelante.