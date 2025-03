La presentadora Diva Jessurum tiene una gran trayectoria en los medios como en su programa Se dice de mí', de Caracol Televisión, en el cual se ganó el cariño de los televidentes.

Sin embargo, aunque todo parecía ir muy bien, lo cierto es que pasó momentos muy difíciles en su vida personal. En una entrevista reciente, la barranquillera recordó una de sus vivencias más dolorosas.

Jessurum describió en ‘Bravíssimo’, de Citytv, que estaba embarazada cuando estaba plenamente dedicada a su carrera. En ese momento Diva iba a comenzar el programa ‘Se dice de mí’.

“Mi segundo hijo qué tiene que ver con Silvestre Dangond, por ejemplo. Que cuando yo salgo embarazada, y yo no le había dicho a nadie que estaba embarazada, me aprueban el programa ‘Se dice de mí’ y me preguntan con qué artista lo hacemos. Yo dije ‘hagámoslo con Silvestre Dangond’, que estaba en un excelente momento”, contó la periodista.

La comunicadora manifestó que quiso grabar el programa con Silvestre Dangond porque estaba muy pegado en esos momentos y le pareció una gran oportunidad para el programa que estaba iniciando.

“Me fui a hacer el primer ‘Se dice de mí’ y lo hice en Medellín. Después de Medellín me fui hasta La Guajira y me metí en una zona destapada a entrevistar a su papá en unas cascadas y cuando llegué ya había perdido el bebé”, señaló.

Igualmente, después de este acontecimiento tan doloroso ella siguió adelante, pues siempre ha mantenido una sonrisa frente a las cámaras en medio de la adversidad.

“Cualquier otra persona dice ‘estoy embarazada, me quedo quieta, dejo de trabajar y no hago nada’. Bueno, mi vida sigue y estaba muy ilusionada, había rezado mucho por tener bebés y le había pedido mucho al cielo para que me lo regalara… estaba trabajando, fue algo que yo no busqué y fue algo que se me presentó”, relató.

Además, sostuvo que ha tenido que hacer mucho sacrificio por su carrera. “Han sido muchos los sacrificios y mucha parte de mi vida que le he dejado a los medios de comunicación”.