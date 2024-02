Así lucen actualmente Las Ketchup, cantantes del éxito Aserejé

El productor Manuel Ruiz, conocido como Queco, fue quien les presentó el tema, que giraba en torno a una reelaboración del arranque de 'Rapper's Delight', el famoso tema que The Sugarhill Gang lanzó en 1979, entonado como lo haría alguien sin idea de inglés y así, "I said a hip hop the hippie..." se convirtió en el consabido "Aserejé ja de je" y lo que sigue.

La canción también fue famosa por su coreografía, que siempre acompañaba esta recreación del viaje psicotrópico de un joven llamado Diego por las discotecas de una ciudad sin nombre.