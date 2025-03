La actriz Cristina Umaña recordada por sus participaciones en importantes producciones colombianas como ‘Yo amo a Paquita Gallego’, ‘La mujer del presidente’, ‘Siete veces Amada’, ‘Todos quieren con Marilyn’, ‘El capo 2′, entre otras, recientemente habló sobre una dura etapa de su vida.

Durante el podcast de Cristina Estupiñan, la tolimense confesó que sufrió depresión posparto por la pérdida de un bebé. En la conversación, la artista explicó que debido a ese episodio desencadenó problemas de salud.

De acuerdo con Umaña, al cumplir sus 30 años sintió el impulso instintivo por ser madre, y en su momento, tenía una pareja que compartía el mismo anhelo; sin embargo, perdió a su bebé, lo que desató una grave depresión postparto.

“Me encontré con una persona que también quería ser padre y surgió sin pensarlo muchísimo, la verdad tuve una pérdida como de tres meses antes de Baltazar y pude experimentar como es la depresión postparto que además es un tema que te supera”, dijo la actriz.

Luego de esta pérdida, Cristina logró concebir a su primer hijo, llamado Baltazar, el fruto de su relación con Lucas Jaramillo.

Juan Pablo Raba habló de su estado de salud tras sufrir un infarto: “Esa sensación de que te estás yendo ya”

La salud de Juan Pablo Raba preocupó hace poco luego de que se conociera que estuvo ingresado en una clínica de Bogotá en cuidados intermedios luego de que un tratamiento médico no saliera como estaba previsto.

El actor asistía a una sesión de ozonoterapia -tratamiento que emplea ozono médico como medicamento para tratar el dolor crónico y otras enfermedades- y venía desarrollándose con normalidad hasta que burbujas de aire se colaron en su torrente sanguíneo. Ahí vinieron las complicaciones.

Esto le provocó lo que en medicina se le denomina embolia gaseosa arterial, que se genera cuando entran burbujas de gas en las arterias o se forman dentro de ellas y ocluyen el flujo sanguíneo, lo que produce isquemia orgánica, según explica el doctor Richard E. Moon de Duke University Medical Center.

“La embolia gaseosa arterial puede provocar una lesión del sistema nervioso central con rápida pérdida de consciencia u otras manifestaciones del sistema nervioso central; también puede afectar otros órganos”, explica.

Y sí esos fueron algunos de los síntomas que empezó a sentir Raba para lo que llamaron a una ambulancia, sin embargo, cuenta el mismo actor, que sus signos vitales no presentaban alteraciones por lo que los paramédicos se negaron a enviar uno de estos vehículos puede aparentemente estaba bien.

Mónica Fonseca, su esposa, que fue contactada por una enfermera que lo atendía en la terapia ya que el mismo Juan Pablo no podía hacerlo por falta de coordinación, junto con otro amigo lo trasladó hasta la Clínica Santa Fe donde fue atendido de urgencias.

“Llegamos a la Santa Fe y me atendieron. Me dijeron: “Compa, pero resulta que usted tiene un infarto”. Médicamente, es lo que se llama un infarto tipo dos. El estrés tan grande y esa sensación de que te estás yendo ya, solamente decía: “Dios mío, así no””, dijo en entrevista con el programa Bravísimo.

A Raba solo le pasaba por su mente que su hora estaba a punto de llegar al presenciar varios síntomas que le iba causando este tipo de embolia, pero la atención oportuna no permitió que las complicaciones pasaran a mayores.

“Yo monto en bicicleta, yo hago películas, hago cosas muy chéveres. Yo decía: “Diosito, no, así no, por favor”. Fue lo primero que pensé, o sea, así no me lleves, por favor, así no me lleves”, recordó.

Y esa preocupación no es para nada exagerada y es que los síntomas de la embolia gaseosa arterial se producen dentro de los primeros minutos después de subir a la superficie y pueden incluir alteración del estado mental, defectos motores o sensitivos focales, convulsiones, pérdida de la consciencia, apnea, shock y, en el peor de los casos, la muerte, según explica el centro médico.