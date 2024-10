La modelo Natalia París habló en el programa ‘Buen día, Colombia’, de RCN, cómo fue que incursionó en ser protagonista de la portada de los cuadernos en los años 90 y principios de los 2000.

Ana Lucía Domínguez reveló cómo es su alimentación para tener un abdomen plano después de su embarazo

Estos serían los participantes de ‘La casa de los famosos 2′: Ornella Sierra sería presentadora

Famosa telenovela del canal Caracol regresa a la televisión en las noches

Claudia Bahamón, Ana Sofía Henao, Carolina Cruz y Catalina Maya, fueron las modelos que también aparecían en las portadas de los cuadernos. Pues la empresaria señaló que ella junto a su madre, Lucía Gaviria, fueron las precursoras del negocio de los famosos cuadernos.

Tropicana Natalia París en la portada de un cuaderno Norma.

Fue un gran furor porque los estudiantes querían tener cuadernos Norma con fotos de sus famosos y mostrarlos en las escuelas.

“Yo hacía las cosas como oportunidad de negocio, fue una idea mía. Yo venía haciendo calendarios durante tres años y dije: ‘tengo que cambiar’. Así que forré un cuaderno con una foto mía y mi mamá lo llevó a Norma y le compraron la idea. Ese fue un buen negocio, yo no lo veía como que me voy a volver famosa, sino que me encantaba el dinero, yo me inventé el negocio”, apuntó.

La Dj paisa confesó que fue una gran idea de negocio. “Ese fue un negocio muy creativo. La creatividad es más importante que la inteligencia. Una persona que crea, nunca se queda pobre. Siempre vas a encontrar la manera de ser feliz”.

Natalia París y su hija Mariana ‘Nana’ París

Natalia lleva una excelente relación con su única hija, Mariana ‘Nana’ París. Tanto así que la está apoyando en el lanzamiento de su canción.

Con tan solo 24 años, Mariana promociona su sencillo en redes sociales. Admira mucho a su mamá y su relación es muy especial.

“Mi mamá tiene un cuerpo perfecto, la gente piensa que ella es operada, pero es natural, nunca he tenido ese abdomen como el de ella”, dijo Mariana.