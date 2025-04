Conseguir la visa a Estados Unidos a veces suele ser muy difícil de conseguir para los latinos. Y es que el primer paso, como conseguir la cita, puede durar hasta dos años en espera.

Una usuaria de TikTok de nacionalidad colombiana, llamada Karen Agudelo Londoño, contó a través de un video cómo puso obtener la visa utilizando la inteligencia artificial (IA).

Explicó que acudió al ChatGPT para poder prepararse para la entrevista que hacen en la Embajada de los Estados Unidos, en Bogotá, y así poder obtener la visa.

“Me metí a la página de la embajada y diligencié un formulario (DS-160). Lo hice yo solita y sin asesoría de nadie. Empecé a mirar muchos videos en Tiktok y busqué algunos en YouTube de cómo diligenciar ese formulario... y lo diligencié respondiendo con la verdad”, reveló Agudelo.

Dijo que no utilizó abogados y lo pudo hacer por su cuenta. “Yo misma me tomé la foto. De hecho, ni siquiera me había bañado. Fui y medio me peiné un poquito y me tomé la foto y quedó bien”.

“Yo me dije: ‘esperemos, no hay afán y voy a ir mirando si la puedo adelantar’, porque había visto casos de muchas personas que la iban adelantando. El lunes ingresé a la página a ver si podía reprogramar la cita y me salía una para el 9 de abril... o sea, a los tres días”.

Cuando ingresó a la página solo le daban una opción relacionada con la cita consular, aunque ella necesitaba también la de la toma de huellas, pero pudo lograr las dos el mismo día.

“La cita de la toma de huellas no me aparecía tan cerca, así que seguí intentando en la página por una hora hasta que logré las dos citas el mismo día. Compré tiquetes para el martes y viajé porque mi cita la tenía para el miércoles”, contó.

La joven describió que antes de la entrevista practicó con ChatGPT sobre la manera en que debía comportarse y esto le ayudó mucho. “Llegué, saludé al Cónsul, y me empezó a hacer muchas preguntas, me puse nerviosa, pero pudo lograrlo”.

Luego, vio cuando el funcionario le puso un papel blanco en el pasaporte en un sobre y le dijo: “Su visa ha sido aprobada”.