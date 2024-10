La actriz Ana Lucía Domínguez está viviendo su sueño de ser madre. Su hija Luciana nació el pasado 6 de septiembre y, la colombiana ha mostrado la carita de su bebé en redes sociales.

Junto con su esposo el actor Jorge Cárdenas han mostrado fotos con su pequeña hija. Pero lo que más le ha llamado la atención a los cibernautas es el abdomen tan plano como le ha quedado a la actriz a menos de dos meses de su parto.

La bogotana de 40 años respondió una pregunta en su cuenta oficial de Instagram y reveló qué ha hecho para desinflamar su abdomen.

“Indiscutiblemente, el ejercicio es muy importante. Desde antes de saber que sería mamá, durante el embrazo y hasta el día de mi parto hice ejercicio”, declaró Ana Lucía Domínguez.

Asimismo, dijo que todos los cuerpos y procesos son diferentes, y recomendó la búsqueda de una profesional para que le recomendara un plan personalizado.

“Mi cuerpo nunca va a volver a ser igual, pues ahora soy mamá, pero hago ejercicio y me cuido en la alimentación porque quiero ver a mis nietos, y bisnietos si es posible, y quiero cumplir muchos años más de vida, pero quiero vivirlos bien, con salud y fuerte ¡Por eso me cuido tanto! Más allá de la belleza, de mi profesión o de que soy vanidosa, el hecho de ser mamá no quiere decir que me voy a engordar”, detalló.

Destacó que bebe agua caliente con vinagre de manzana y limón todas las mañanas, con pitillo para evitar manchar sus dientes.

La pareja, que lleva 15 años de relación, está radicada en Madrid, España, desde hace un tiempo. Allá nació Luciana, quien desde su nacimiento es la favorita de sus seguidores para contemplar su ternura.